Rugby : Ce joueur qui a fait «enrager» Antoine Dupont !

Axel Cornic

Après des vacances prolongées, Antoine Dupont a fait un retour très remarqué en Top 14, avec un triplé en une dizaine de minutes lors de la démonstration du Stade Toulousain face à l’ASM Clermont Auvergne (48-14). Une prestation qui en a surpris plus d’un, mais pas David Darricarrère, qui a bien connu le joueur à ses débuts au Castres Olympique.

Les superlatifs commencent à manquer pour décrire Antoine Dupont. Fantastique à XV puis à 7 avec notamment une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, la star du rugby français était très attendue lors de la 6e journée du Top 14, qui marquait son grand retour à la compétition. Et on n’a pas été déçus, avec un très grand Dupont qui a signé un triplé face à Clermont pour lancer de la meilleure des manières sa saison avec le Stade Toulousain.

Retour XXL pour Antoine Dupont, il a fait encore mieux ! https://t.co/eKMQDOiNdu pic.twitter.com/cbYmlJ10Eg — le10sport (@le10sport) October 15, 2024

« Il s’est nourri de tous les coachs qu’il a eu, mais également de la concurrence qu’il a eu à côté »

Invité sur Sud Radio récemment, David Darricarrère a été questionné au sujet de Dupont, qu’il a connu très jeune du côté du Castres Olympique. « C’était déjà un phénomène, après il a grandi évidement, que ce soit physiquement, techniquement ou tactiquement. Il s’est nourri de tous les coachs qu’il a eu, mais également de la concurrence qu’il a eu à côté » a expliqué celui qui officie désormais comme manager au CA Brive.

« Rory, l’a beaucoup fait bosser »

Un homme en particulier aurait aidé Antoine Dupont dans son développement et il s’agit de Rory Kockott, titulaire à la mêlée du Castres Olympique ainsi qu'avec le XV de France à l’époque. « Rory (Kockott), l’a beaucoup fait bosser. Ça l’a d’ailleurs beaucoup fait enrager par moment (rire) » s’est remémoré Darricarrère. « C’est un garçon exceptionnel, je pense qu’on ne mesure pas encore le joueur qu’on a dans notre championnat. C’est le meilleur joueur du monde et il est Français. On a rarement vu ça ! ».