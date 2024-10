XV de France : Fabien Galthié prépare trois surprises !

Arnaud De Kanel

Un peu plus de trois mois après la tournée chaotique en Amérique du Sud, le XV de France va se retrouver pour les tests-matchs d'automne. Fabien Galthié annoncera sa liste cette semaine et il préparerait des surprises avec les premières convocations de trois nouveaux joueurs.

Le XV de France va retrouver le public français le 9 novembre à l'occasion du test-match face au Japon. Les coéquipiers d'Antoine Dupont enchaineront ensuite avec un choc face à la Nouvelle-Zélande, et termineront cette tournée de novembre contre l'Argentine. Et Fabien Galthié pourrait convoquer trois nouveaux joueurs.

Le retour des cadres

Antoine Dupont, Grégory Alldritt, Damian Penaud ou encore Gaël Fickou seront logiquement convoqués par Fabien Galthié pour cette tournée. A l'inverse, Romain Ntamack manquera au moins la première rencontre en raison d'une blessure. Malgré le retour de ses valeurs sûres, le sélectionneur du XV de France pourrait fair confiance à des nouvelles têtes selon les informations du Midi Olympique.

Trois surprises signées Galthié ?

Les spéculations vont bon train à l’approche de l’annonce du groupe France, et un nom commence à revenir avec insistance : celui du pilier de l’Aviron Bayonnais, Tevita Tatafu. Auteur d’un début de saison tonitruant, le puissant avant pourrait bien voir sa régularité récompensée par une première convocation chez les Bleus. Son impact dans les phases de combat et son volume de jeu feraient de lui une option précieuse pour densifier le pack tricolore. Mais Tatafu n’est pas le seul à espérer rejoindre la liste. Parmi les candidats potentiels, Léo Berdeu, le demi d’ouverture du LOU, pourrait saisir sa chance après plusieurs prestations convaincantes. En parallèle, Antoine Frisch, solide au centre avec le RC Toulon, se tient également prêt à intégrer le groupe, de quoi offrir davantage de variété et de solutions au staff de Fabien Galthié. Les surprises sont donc à prévoir, car cette campagne d’automne s’annonce aussi comme l’occasion de tester des profils inédits en vue des prochaines échéances.