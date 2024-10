XV de France : Dupont de retour, Galthié a déjà tranché !

Axel Cornic

De retour avec son club du Stade Toulousain, Antoine Dupont devrait également retrouver le XV de France dans les prochaines semaines. Le sélectionneur Fabien Galthié devrait en effet faire appel à lui pour a tournée de novembre, qui débutera le 9 novembre prochain avec un premier test-match face au Japon.

Certains avaient des doutes concernant le retour d’Antoine Dupont, mais une dizaine de minutes ont suffi pour les balayer totalement. La star française a fait un come-back tonitruant face à l’ASM Clermont Auvergne (48-14) en marquant un triplé et il a confirmé son excellente forme ce week-end, lors de sa première titularisation contre la Section Paloise (14-22).

Le XV de France après le Top 14 ?

Evidemment, ce retour stellaire a donné l’envie de le voir à nouveau avec le XV de France, qui va disputer trois matchs au mois de novembre pour sa traditionnelle tournée d’automne. Car Dupont n’a plus porté le maillot de sa sélection depuis le 15 octobre 2023 et la défaite en quart de finale de la Coupe du monde face à l’Afrique du Sud (28-29). La concurrence peut être forte avec notamment les belles prestations de Baptiste Couilloud ainsi que de Baptiste Serin en Top 14, mais Fabien Galthié semble d’ores et déjà avoir fait son choix.

Dupont à nouveau capitaine

D’après les informations de l’AFP et de Midi Olympique, Antoine Dupont devrait bel et bien faire son retour chez les Bleus à l’occasion de cette tournée de novembre. Et pas n’importe comment, puisqu’il devrait récupérer le capitanat qu’il a laissé à Grégory Alldritt pendant son absence ! Pour certains c’est logique tant le demi de mêlée de 27 ans est irrésistible, avec une aura qui a explosé depuis son succès aux Jeux Olympiques de Paris 2024, mais ce n’était pas forcément une évidence. On se rappelle en effet que Charles Ollivon, premier capitaine de Galthié, avait définitivement perdu le capitanat après une longue absence pour blessure.