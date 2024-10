Mercato : «Un pari à 25M€», l'OM s'est loupé ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Très actif sur le mercato cet été, l'OM a accueilli de nombreuses recrues pour rebâtir un effectif capable de s'illustrer à nouveau. Parmi elles, Elye Wahi, avant-centre, n'a pas connu le meilleur des départs depuis le début de la saison. Le jeune joueur de 21 ans a pourtant été recruté pour 25M€ et l'OM misait gros sur lui. Peut-être trop gros quand on voit le début de sa saison comme l'insinue Yohan Mollo.

Pour réussir à relever la tête après une saison compliquée, l'OM a dû cravacher pour réussir son mercato et attirer de nouvelles têtes. L'arrivée de Roberto De Zerbi a également fait beaucoup de bien mais les dirigeants ont peut-être fait une erreur en dépensant beaucoup d'argent sur Elye Wahi. L'ancien du RC Lens peine à se démarquer malgré quelques éclaircies.

Mercato : De Zerbi en rêvait à l'OM, ça vire à l'échec https://t.co/jAj20FBipq pic.twitter.com/IFN9JyNtDC — le10sport (@le10sport) October 25, 2024

L'OM a fait un pari ?

Moins performant au RC Lens, Elye Wahi a fait parler de lui surtout quand il était à Montpellier, son club formateur. Mais l'OM a eu confiance et a pris un risque en s'offrant l'avant-centre. « Ma question c’est pourquoi le prendre s’il ne réussit pas à Lens? Parce que tu restes sur sa saison à Montpellier. On fait un pari ok, mais tu ne fais pas un pari à 25 millions d’euros. Quand tu prends un Vitinha à 25 ou 30 millions c’est parce que l’année d’avant il a scoré » confie Yann Mollo pour BFM Marseille.

Wahi était déjà sur la pente descendante

Accueilli dans une ambiance très froide cet été en raison d'anciens propos qui ont fait polémique, Elye Wahi n'était déjà pas au même niveau qu'à Montpellier. « Avec Elye Wahi le problème c’est que l’année d’avant, à Lens il n’a pas scoré. Si encore il était sur l’année de Montpellier et qu’il switche, ok. Le problème c’est qu’il était à Lens et vers la fin des matchs il était sifflé à tous les matchs » poursuit l'ancien pensionnaire de l'AS Monaco et de l'ASSE.