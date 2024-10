Scandales avec le XV de France, Galthié prend une grande décision

Jean de Teyssière

Le XV de France a vécu un été mouvementé. Durant la tournée estivale en Argentine, Melvyn Jaminet avait été renvoyé suite à ses propos racistes tandis qu’Oscar Jegou et Hugo Auradou ont été accusés de viol. Pour la tournée de novembre, Fabien Galthié a fait appel à 42 joueurs et les trois cités précédemment ne font pas partie de la liste. Et ça pourrait le rester longtemps.

En novembre, le XV de France jouera trois matchs face au Japon, la Nouvelle-Zélande et l’Argentine. L’occasion de renouer avec son public après l’image écornée suite aux évènements qui se sont produits cet été en Argentine.

Galthié a revu Auradou, Jegou et Jaminet

Fabien Galthié a révélé sa liste de 42 joueurs qui prendront part à la tournée d’automne qui se déroulera en novembre. Une liste dont sont absents Hugo Auradou, Oscar Jegou et Melvyn Jaminet. Trois joueurs dont parle Fabien Galthié dans un entretien accordé à L’Equipe : « Si j’ai revu Auradou et Jegou ? Bien sûr. J'étais là à l'aéroport Charles-de-Gaulle. Ensuite, j'étais à La Rochelle quand Oscar est revenu au club. Pareil pour Melvyn (Jaminet, suspendu 34 semaines pour des déclarations à caractère raciste) à Toulon. Et j'étais à Pau pour le retour de Hugo. »

Auradou, Jegou et Jaminet non sélectionnables

« Auradou et Jegou non sélectionnables ? Je suis totalement aligné avec mes dirigeants sur le sujet, indique Galthié. Par ailleurs, j'ai demandé à ces trois joueurs (avec Jaminet) de s'engager. Ils ont un beau travail de témoignage à mener auprès des jeunes. Je leur ai dit : "Faites-le, ça va vous faire du bien et ça va nous faire beaucoup de bien aussi." Si je suis défavorable au retour de Jaminet ? Oui. J'ai déjà dit que les propos de Melvyn étaient choquants et inacceptables. » Si Auradou et Jegou peuvent encore espérer porter le maillot bleu, la porte semble s’être définitivement fermée pour Jaminet.