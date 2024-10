XV de France : Alcool, femmes... Après les scandales, Galthié sort du silence

Jean de Teyssière

Lors de la tournée estivale du mois de juillet, le XV de France s’était retrouvé dans plusieurs grandes polémiques. La première concernait Melvyn Jaminet, coupable d’injures racistes et la seconde l’accusation de viol contre Hugo Auradou et Oscar Jegou. Deux évènements qui ont eu lieu après une soirée arrosée et Fabien Galthié a révélé que l’alcool serait désormais interdit, tout comme l’intrusion de personnes étrangères à l’équipe de France.

Le XV de France va se réunir ce dimanche pour débuter la tournée d’automne qui aura lieu au mois de novembre. Au programme, trois matchs, face au Japon, la Nouvelle-Zélande et l’Argentine. Un rassemblement qui se déroulera avec de nouvelles règles, suite aux scandales qui ont émaillé la tournée estivale en Argentine.

«Sans autorisation, l’alcool est interdit»

Dans une interview accordée à L’Équipe, Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France a révélé le nouveau cadre annoncé aux 42 sélectionnés : « Il y a trois points saillants dans la charte. D'abord le rapport à l'alcool. Sans autorisation, c'est interdit. Le point 2 concerne l'automédication. Tout doit être déclaré. Enfin, le troisième point interdit la présence dans notre lieu de vie de personnes étrangères, sauf autorisation. Tous ont dit oui. »

«Les faits sont inacceptables»

Ce qui signifie qu’avant, il n’y avait pas de cadre clair. Une situation dont se défend Fabien Galthié : « Ça a plutôt bien fonctionné pendant cinq ans. Mais avec le temps, cette mécanique qui fonctionnait sur la co-construction, et aussi sur l'expérience et la confiance, a dérapé doucement pour arriver à ce qui s'est produit à Mendoza. C'était une équipe très jeune, avec peu d'expérience internationale, une sélection faite au dernier moment, avec une moins bonne connaissance des joueurs et une moins bonne préparation de ce cadre de vie. Ça nous a amenés à ces accidents, ces faits divers. Les faits sont là, il n'y a rien à dire, ils sont inacceptables. »