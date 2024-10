Nouvelle polémique pour le XV de France, il prévient Galthié !

Axel Cornic

On connait la liste des joueurs convoqués pour préparer la tournée de novembre du XV de France, qui débutera le samedi 9 novembre prochain par la réception du Japon au Stade de France. Mais en l’absence de Romain Ntamack, qui s’est blessé avec son club, les doutes persistent encore sur l’identité de l’ouvreur qui devrait accompagner Antoine Dupont à la charnière.

Dès son intronisation, Fabien Galthié a assuré vouloir couper avec ses prédécesseurs et faire le moins de changement possibles dans son XV type. Il y a toutefois été contraint par des blessures et c’est le cas au poste de numéro 10, avec Romain Ntamack qui manque depuis plus d’un an.

Antoine Dupont : La comparaison avec Zinedine Zidane ! https://t.co/iyEV1lonbe pic.twitter.com/YLb2z7Uhbt — le10sport (@le10sport) October 24, 2024

Quel 10 pour le XV de France ?

Pressenti pour revenir à l’occasion de la tournée de novembre, l’ouvreur du Stade Toulousain s’est à nouveau blessé et n’est donc pas disponible. Une absence qui a relancé les débats concernant son successeur avec le XV de France, puisque si Matthieu Jalibert semble être le candidat naturel certains pensent que Fabien Galthié aurait l’intention d’installer à ce poste Thomas Ramos, pourtant arrière de formation. C’est d’ailleurs lui qui portait le numéro 10 vers la fin du dernier Tournoi des 6 Nations, mais c'était justement parce Jalibert s’était blessé.

« Mon objectif a toujours été d’être titulaire en N.15 en équipe de France »

Interrogé sur ce sujet épineux, le principal intéressé n’a laissé que très peu de place au doute. « Mon poste, c’est N.15. Je prends beaucoup de plaisir à ce poste-là et mon objectif a toujours été d’être titulaire en N.15 en équipe de France » a expliqué Thomas Ramos, au micro de RMC Sport. « Romain (Ntamack) était blessé, Matthieu (Jalibert) aussi je crois, Fabien (Galthié) et Patrick Arlettaz m’ont juste demandé si pour les besoins de l’équipe, je me sentais de jouer 10 et de dépanner à ce poste-là. Je leur avais dit que oui. Si Matthieu ne s’était pas blessé, il aurait fini le Tournoi à l’ouverture et moi à l’arrière. C’était un dépannage ».