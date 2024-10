Antoine Dupont : La comparaison avec Zinedine Zidane !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Absent des rassemblements du XV de France depuis le début de l'année étant donné qu'il se concentrait sur le rugby à 7, Antoine Dupont a été rappelé par Fabien Galthié. Avec la tournée d'autombe qui arrive, le joueur du Stade Toulousain va ainsi retrouver les Bleus. Pour le plus grand plaisir des observateurs, qui n'hésitent pas à comparer Dupont à un certain Zinedine Zidane.

Récent médaillé d'or aux Jeux Olympiques, Antoine Dupont a signé un retour fracassant avec le Stade Toulousain. Auteur d'un triplé pour son match de reprise, le demi de mêlée impressionne encore et toujours. Aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur, Dupont n'en finit plus d'époustoufler les observateurs. Et voilà qu'il pourra à nouveau le faire prochainement avec le XV de France, ayant été rappelé par Fabien Galthié pour la tournée d'automne.

« C’est comme quand on regardait Zidane... »

A l'occasion ce retour d'Antoine Dupont avec le XV de France, d'anciens internationaux ont pris la parole pour Le Parisien. Guy Accoceberry a notamment fait une comparaison entre le joueur du Stade Toulousain et Zinedine Zidane : « Quand on voit l’influence qu’il a sur tous ses coéquipiers, son importance dès qu’il rejoue pour son club le Stade toulousain, on mesure son impact au sein d’une équipe. Tout est bonifié avec lui. Il sécurise ses partenaires et il martyrise ses adversaires. (...) Tout le monde est dépendant de lui, y compris nous les spectateurs. C’est comme quand on regardait Zidane. On attend tous ses exploits, ses fulgurances. Mais attention, lui, ça lui met une pression supplémentaire et pour les autres il faudra éviter de trop se reposer sur lui car cela pourrait devenir négatif ».

« Il tire tout le monde vers le haut »

De son côté, Yann Delaigue a confié à propos d'Antoine Dupont : « On ne parle même pas du jeu, de ce qu’il est capable de faire mais de tout ce qu’il va apporter psychologiquement. Quand un tel joueur revient dans un groupe, rien que par sa présence il tire tout le monde vers le haut. Aux entraînements comme en match, les autres voudront se surpasser, constamment. Se montrer à la hauteur. On voyait ça avec des champions comme Dan Carter ou Jonny Wilkinson quand ils évoluaient au Racing et à Toulon. Ils galvanisaient les autres autour d’eux ».