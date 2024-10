XV de France : Elle rêvait de prendre la place de Bernard Laporte !

Axel Cornic

Désormais directeur du rugby du MHR, Bernard Laporte a été connu par le grand public comme sélectionneur du XV de France, dans les années 2000. Il a été remplacé par Marc Lièvremont en 2007, mais il y a une ancienne internationale féminine qui aurait bien aimé lui succéder à la tête des Bleus !

Véritable figure du rugby français, Bernard Laporte ne fait pas vraiment l’unanimité. Il est pourtant l’un des entraineurs les plus titres du rugby tricolore et dans les années 2000, il a été connu par le grand public pour son rôle de sélectionneur du XV de France.

« En 2007, j’avais un rêve : prendre la place de Bernard Laporte »

Sa succession avait fait énormément de bruit après l’échec de la Coupe du monde 2007, mais seulement maintenant Sandrine Agricole avoue avoir passé un diplôme d’Etat (le DESJPEPS)... pour tenter sa chance à la tête du XV de France ! « En 2007, j’avais un rêve : prendre la place de Bernard Laporte et devenir la première femme à entraîner le XV de France » a expliqué l’ancienne internationale française, dans les colonnes de Var-Matin.

Sur le terrain malgré elle

Si elle n’a pas eu le poste finalement, ce diplôme lui sert bien en ce moment, puisque c’est elle qui se retrouve en bord de touche au RCT depuis que Pierre Mignoni a décidé de lui-même de s’exiler en tribune. « Je n’ai rien dit, car j’imaginais que d’autres personnes dans le staff possédaient ce diplôme. Et en partant, je rigole avec les collègues du médical et je dis : “s’ils ne trouvent personne, je suis là hein” » a confié Sandrine Agricole, normalement kiné du club toulonnais. « Sauf qu’effet boule de neige : ça remonte aux oreilles de Lutcho (Luc Van Wassenhove, secrétaire administratif, ndlr), qui me demande si c’est vrai et il me dit : “banco, on te met sur la feuille” ».