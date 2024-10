XV de France : Miné par les polémique, Galthié en a marre

Alexis Brunet

Le XV de France est dans l’œil du cyclone dernièrement. En effet, les joueurs de Fabien Galthié font souvent parler d’eux pour des raisons extrasportives, à l’image de ce qui arrive à Oscar Jegou et Hugo Auradou ou bien encore à Melvyn Jaminet. Pour éviter que de nouvelles histoires de la sorte arrivent, Fabien Galthié a donc décidé de prendre le taureau par les cornes et d’imposer certaines règles à son groupe.

Les règles vont se durcir au sein du XV de France. Ce vendredi, Fabien Galthié a accordé une interview à L’Équipe dans laquelle il affirme que certaines règles seront mises en place pour son groupe. Une volonté d’éviter de nouvelles polémiques, qui ont miné l’équipe de France dernièrement. « Il y a trois points saillants dans la charte. D'abord le rapport à l'alcool. Sans autorisation, c'est interdit. Le point 2 concerne l'automédication. Tout doit être déclaré. Enfin, le troisième point interdit la présence dans notre lieu de vie de personnes étrangères, sauf autorisation. Tous ont dit oui. »

L’affaire Ouradou-Jegou, le tournant

Cette prise de décision de Fabien Galthié est forcément corrélée à la récente affaire Ouradou-Jegou. Ces derniers sont accusés de viol par une femme, lorsque les deux joueurs se trouvaient en Argentine, plus précisément à Mendoza pour un match face à la sélection locale. En plus de cette affaire, le XV de France a aussi été secoué par la polémique liée à Melvyn Jaminet. Le joueur de Toulon s’était filmé en pleine rue, visiblement alcoolisé, en déclarant : « Le premier arabe que je croise, je lui mets un coup de casque. » Une vidéo qui aurait été de base destinée à un ami du joueur de 25 ans.

D’autres polémiques autour du XV de France

Malheureusement, ces deux polémiques ne sont pas les seules à avoir touché le XV de France ces derniers temps. En 2023, l’affaire Mohamed Haouas avait également fait grand bruit. Le pilier était pressenti pour faire partie de la liste pour la Coupe du monde 2023, mais cela n’a finalement pas été le cas. La raison est simple : le joueur de 30 ans avait été placé en garde à vue pour violences conjugales. Une vidéo avait été dévoilée dans laquelle on le voit taper sa compagne à plusieurs reprises. Juste avant le début du Mondial, l’affaire Chalureau avait provoqué de vives réactions aussi. La presse avait fait ressortir une affaire judiciaire en cours concernant le deuxième ligne. Ce dernier avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour « violences en raison de la race ou de l’ethnie » prononcées en novembre 2020 par le tribunal de Toulouse. Une altercation à la sortie d’une boite de nuit lui était reprochée, ainsi que des insultes racistes. Finalement, le mobile raciste n’a pas été retenu lors du second jugement en janvier 2024 et Bastien Chalureau avait bel et bien disputé la Coupe du monde avec le XV de France. Pour finir, on peut également revenir sur un épisode qui a eu lieu en 2021, lorsqu’en pleine épidémie de Covid. Les Bleus n’avaient pas pu disputer le troisième match du Tournoi des six nations. Une grande partie du groupe des Bleus avait été contaminée, car certains joueurs avaient quitté la bulle sanitaire pour aller déguster des gaufres lorsqu’ils étaient à Rome.