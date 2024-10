XV de France : Il milite pour Antoine Dupont, «ce serait une injustice»

Axel Cornic

Après plus d’un an d’absence, Antoine Dupont va retrouver le XV de France pour la tournée de novembre. Le demi de mêlée de 27 ans fait sans grande surprise partie de la liste de joueurs convoqués par Fabien Galthié pour les trois test-matchs à venir face au Japon, la Nouvelle-Zélande et l’Argentine.

Certains pensaient que ça allait mettre un peu plus de temps. Revenu au XV il y a une dizaine de jours, Antoine Dupont a tout de suite impressionné avec son club du Stade Toulousain. Il est désormais prêt à faire un autre come-back remarqué, puisqu’il a été rappelé par le sélectionneur Fabien Galthié et retrouvera donc le XV de France, qu’il avait quitté un soir d’octobre 2023 après la grosse désillusion en quart de finale de la Coupe du monde face à l’Afrique du Sud (29-28).

« Bien sûr qu'il retrouve son capitanat, ça coule de source »

Ce retour entraine toutefois une grande question : est-ce qu’Antoine Dupont va tout de suite récupérer le capitanat, qui a été offert à Grégory Alldritt pendant son absence ? Pour Vincent Moscato, il n’y a aucun doute à avoir. « Dupont, c'est un joueur extraordinaire sur le terrain, il est champion de France, champion d'Europe, il va aux Jeux olympiques, il les gagne. Bien sûr qu'il retrouve son capitanat, ça coule de source » a expliqué l’ancien talonneur, au micro de RMC Sport.

« Dupont c'est notre tête d'affiche, notre vitrine »

« L'image du rugby passe par Dupont maintenant, c'est notre tête d'affiche, notre vitrine. Il sera capitaine et c'est logique. Ce serait une injustice qu'il ne le soit pas » a poursuivi Vincent Moscato, qui pense donc que Galthié doit remettre Dupont capitaine du XV de France. A noter que les indiscrétions de ces derniers jours donnent déjà le joueur du Stade Toulousain grand favori pour reprendre ce rôle qu’il avait laissé vacant début 2024, pour se consacrer totalement au rugby à 7 et à son objectif de disputer les Jeux Olympiques de Paris.