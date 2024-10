Transferts : «Une décision très rapide»… Il signe à l’OM à contrecoeur ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il y a quatre ans, Luis Henrique quittait le Brésil et son club de Botafogo pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Mais cela ne s’est pas déroulé comme prévu pour l’ailier brésilien, en échec dans la cité phocéenne puis prêté. De retour en janvier et aujourd’hui installé dans le groupe, le joueur de 22 ans est revenu sur sa signature.

À la fin du mois de septembre 2020, un inconnu débarquait à l’OM. Âgé de 18 ans et après seulement 21 matches et 2 buts avec les pros, Luis Henrique quittait Botafogo pour signer en faveur du club phocéen dans le cadre d’un transfert estimé à 12M€. Rapidement, le Brésilien s’est montré en difficulté loin de son pays, et son entraîneur de l’époque n’avait pas été tendre à son encontre. « On s'est raté », lâchait André Villas-Boas deux mois plus tard en évoquant le recrutement de Luis Henrique, expliquant que ce dernier n’était pas un « neuf de référence ».

« Une décision très rapide à prendre »

Depuis, Luis Henrique a su rebondir à l’OM. Après un prêt d’un an et demi au Brésil, l’ailier est revenu plus fort. Interrogé par Le Parisien, il est revenu sur cette signature prématurée dans la cité phocéenne. « C’était également une décision très rapide à prendre. C’est quelque chose que je rappelle souvent : je n’avais pas vingt matchs en pro… », rappelle-t-il.

« À l’époque, Botafogo avait un besoin d’argent assez urgent »

« C’est peut-être une situation fréquente au Brésil : à savoir des joueurs avec peu de matchs qui sont contactés par des grands clubs comme Marseille. À l’époque, Botafogo avait un besoin d’argent assez urgent. Mais ensuite, mon prêt au Brésil et le fait de pouvoir y jouer des matchs m’ont donné une plus grande tranquillité. Ça m’a été bénéfique mentalement », estime Luis Henrique.