Scandales au XV de France, deux joueurs de Galthié veulent tourner la page !

Axel Cornic

Le XV de France est de retour pour la traditionnelle tournée de novembre, avec des matchs face au Japon, l’Argentine et la Nouvelle-Zélande. L’occasion pour les Bleus de tourner la page d’un été catastrophique, où les scandales ont pris le pas sur le sportif et ont écorné l’image du rugby tricolore.

En Argentine, on n’a pas beaucoup parlé de rugby. Entre le dérapage raciste de Melvyn Jaminet ainsi que l’affaire liée à Oscar Jégou et Hugo Auradou, le XV de France s’est retrouvé au cœur d’une immense polémique qui a fait beaucoup de mal à l’image de ce sport. Mais c’est désormais du passé, puisque les joueurs de Fabien Galthié souhaitent vite oublier cette période délicate.

XV de France : Il milite pour Antoine Dupont, «ce serait une injustice» https://t.co/mcEjn9SzDB pic.twitter.com/HiOdxDuuYe — le10sport (@le10sport) October 24, 2024

« Il y a toujours une responsabilité quand on monte en équipe de France »

C’est le cas de Thibault Flament, qui a évoqué la nouvelle charte que la FFR souhaite mettre ne place pour encadrer un peu plus les joueurs. « On sait qu’il va y avoir cette charte, mais pour être totalement honnête, je ne sais pas encore ce qu’il va vraiment y avoir dedans » a confié le deuxième-ligne international du Stade Toulousain, en conférence de presse. « Il y a toujours une responsabilité quand on monte en équipe de France, mais c’est également le cas quand on est en club. C’est à nous d’être exemplaires. Si on suit cette ligne de conduite, il ne devrait pas y avoir de problèmes ».

« Nous sommes forcément des exemples pour les jeunes »

Même son de cloche du côté de Maxime Lucu, qui a décidé à montrer un tout autre visage du XV de France lors des rendez-vous du mois de novembre. « C'est très important de montrer quelque chose de bien, sur et en-dehors du terrain » a déclaré le demi de mêlée de l’UBB, dans des propos rapportés par RMC Sport. « Nous sommes forcément des exemples pour les jeunes, pour l'école de rugby, pour tout le rugby amateur qui nous regarde à chaque match. Ces derniers temps, cela a été un peu bafoué et il faut que l'on arrive à le retrouver ».