XV de France : Antoine Dupont a choqué Galthié

Jean de Teyssière

Le XV de France va retrouver son public en novembre, lors de la tournée d’automne. Une sélection qui fera son grand retour après les scandales de Mendoza survenus cet été. Les hommes de Fabien Galthié seront également accompagnés d’Antoine Dupont, qui n’avait plus porté le maillot bleu depuis le terrible quart de finale de la Coupe du monde de rugby face à l’Afrique du Sud le 15 octobre 2023. Un retour dont se réjouit le sélectionneur français.

L’année 2023-2024 d’Antoine Dupont a été couronnée de succès, en dehors de la Coupe du monde, perdue en quarts de finale face à l’Afrique du Sud. Avec Toulouse, il a remporté la Champions Cup et le Top 14 avant de devenir champion olympique de rugby à 7 cet été.

XV de France : Elle rêvait de prendre la place de Bernard Laporte ! https://t.co/8zsjXhhsn8 pic.twitter.com/PaEYZ3spUZ — le10sport (@le10sport) October 25, 2024

« C’est exceptionnel ce qu’il a fait »

Dans une interview accordée à L’Equipe, Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France, évoque le retour d’Antoine Dupont au sein de l’effectif tricolore : « Il a réussi tout son chemin. Il n'était pas seul car il a évolué dans des équipes mais ses choix, accompagnés par la Fédération et son club, ont tous été payants. C'est exceptionnel, ce qu'il a fait. Il a mis de côté le projet quinze de France pour se focaliser sur Toulouse et le sept. Il a été champion de France et d'Europe avec son club puis champion du monde et champion olympique avec ses partenaires du 7. »

« Un des meilleurs défenseurs que je connaisse »

« La semaine dernière, son match contre Pau était juste parfait. Il est titulaire à la mêlée et doit gérer un match difficile. Et il joue très juste. Contre Clermont, il marque trois essais, c'est super. C'est un finisseur et un créateur mais aussi l'un des meilleurs défenseurs que je connaisse, poursuit Galthié. À Pau, il a arraché un ballon dans les mains du numéro 5 sur la ligne. Tout le monde le voit et ça donne une énorme énergie sur le terrain. »