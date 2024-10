Mercato : Un ancien de l’OM signe à Paris et se régale !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Football Club a frappé fort lors du dernier mercato en recrutant Maxime Lopez, natif de Marseille et ancien milieu de l'OM, heureux de sa nouvelle vie dans la capitale comme il l’a expliqué à la veille du déplacement sur la pelouse d’Amiens pour la 11e journée de Ligue 2.

Ce fut l’une des surprises du dernier mercato en France ! Avant la révélation du projet de rachat du club par la famille Arnault et le groupe Red Bull, le Paris Football Club réalisait un sacré coup à quelques jours de la fermeture du marché des transferts en enrôlant Maxime Lopez. Natif de Marseille et enfant de l’OM, le milieu qui fêtera ses 27 ans en décembre a donc rejoint la capitale après son passage en Italie, ce qu’il ne regrette pas.

OM : Viré du PSG, il peut tout changer pour Greenwood ! https://t.co/FdjPhrImCt pic.twitter.com/tKopvwzeyr — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

« La vie, elle est bien à Paris, on ne va pas se mentir… »

Alors qu’on ne l’imaginait pas atterrir au Paris FC, du fait de son passé marseillais et de la présence de l’autre club de la capitale en Ligue 2, Maxime Lopez se dit heureux. « La vie, elle est bien à Paris, on ne va pas se mentir… », a-t-il reconnu à la veille du match contre Amiens (ce mardi à 20h30), rapporté par Le Parisien.

« J’essaye d’apporter un plus à tout le monde »

« Dans le vestiaire, je suis plutôt jovial et tranquille, a poursuivi Maxime Lopez. Sur le terrain, c’est différent. J’ai mon caractère, je parle beaucoup, j’engueule parfois. Je suis davantage un leader de terrain. Depuis que j’ai 16 ans, je me suis toujours senti d’avoir ce rôle, j’essaye d’apporter un plus à tout le monde. »