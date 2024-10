OM : Gros échec révélé pour De Zerbi !

Axel Cornic

On pensait l’Olympique de Marseille capable de venir gêner le Paris Saint-Germain cette fois, mais l’histoire s’est répétée avec un nouveau revers dans le choc de la 9e journée de Ligue 1 (0-3). Une véritable désillusion à Marseille et surtout pour l’entraîneur Roberto De Zerbi, qui disputait-là le premier Classico de sa carrière.

Ce ne sera pas cette fois. La disette longue de sept années va durer encore un peu, puisque l’OM de Roberto De Zerbi n’a pas su y mettre un terme. Certains pointeront du doigt le carton rouge pris par Amine Harit, qui a obligé les Marseillais à évoluer en infériorité numérique, mais le PSG semblait être clairement un cran au-dessus dimanche dernier sur la pelouse du stade Vélodrome.

De Zerbi avait promis autre chose

Tout semblait pourtant partir si bien. Rarement on avait senti un tel optimisme autour de l’OM, surtout grâce à l’aura d’un Roberto De Zerbi qui semblait être l’homme capable de rattraper le PSG. Il avait en tout cas un plan bien précis, puisque RMC Sport nous apprend qu’il avait promis un jeu conquérant et ambitieux avant ce Classico, afin de marquer les esprits. On n’aura finalement rien vu de tout cela…

Comment va réagir l’OM ?

Le plus important désormais est de savoir comment l’OM va rebondir après cet échec. Car la saison est encore longue et il va falloir s’accrocher aux places qualificatives pour la Ligue des Champions, en commençant par le déplacement au FC Nantes le 3 novembre prochain. Les Marseillais sont actuellement troisièmes, à six points du PSG et à trois de l’AS Monaco deuxième, qui a perdu ce dimanche sur la pelouse de l’OGC Nice (2-1).