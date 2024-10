Greenwood : L'OM pousse un coup de gueule après le PSG !

Thomas Bourseau

Sur la pelouse de l'Orange Vélodrome, le PSG a aisément disposé de l'OM dimanche soir dans le cadre du Classique (3-0). Mason Greenwood et Elye Wahi ont traversé la première période si bien qu'ils ont été remplacés à la mi-temps. A l'Olympique de Marseille, on commencerait à s'inquiéter.

L'Olympique de Marseille a été baladé par le PSG pendant le premier Classique de la saison de Ligue 1. En clôture de cette 9ème journée, les hommes de Luis Enrique ont surclassés ceux de Roberto De Zerbi en écœurant notamment l'attaque marseillaise qui a souffert. Et plus particulièrement Mason Greenwood ainsi qu'Elye Wahi.

Rabiot à l’OM : Grosse erreur dénoncée en direct ? https://t.co/LUHEQyHgX6 pic.twitter.com/0io1goSBrP — le10sport (@le10sport) October 28, 2024

«Il y a quand même beaucoup de lucidité, voire d'inquiétude»

Journaliste de RMC qui couvre l'actualité de l'OM, Florent Germain s'est montré très clair sur l'atmosphère pesante à Marseille depuis la claque infligée par le PSG dimanche soir (3-0). « J'ai parlé avec beaucoup de monde au club, il y a quand même beaucoup de lucidité, voire d'inquiétude affichée sur les 20 premières minutes de l'OM ».

«Greenwood, Wahi. On considère qu'il y a eu un manque de détermination de leur part»

De passage sur les ondes de RMC ce lundi pendant l'émission de Rothen s'enflamme, Florent Germain s'est notamment attardé sur les cas Mason Greenwood et Elye Wahi, tous deux remplacés à la mi-temps par Roberto De Zerbi. « De Zerbi a eu du mal à trouver des explications même si il y a quelques joueurs qui ont été pointés du doigt par le staff : Greenwood, Wahi. On considère qu'il y a eu un manque de détermination de leur part, de capacité à garder le ballon quand l'OM avait besoin de souffler et de remonter le bloc ».