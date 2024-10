OM : Terrible annonce d'un champion du Monde !

Arnaud De Kanel

Giflé à domicile par le PSG, l'OM est redescendu sur terre après une semaine euphorique où Marseille s'était mis à rêver de faire chuter le rival. Un rêve alimenté par les récentes déclarations de Roberto De Zerbi qui a clamé son envie de jouer le titre. Mais pour Patrick Vieira, il serait préférable pour le club phocéen de revoir ses ambitions à la baisse.

Opposé au PSG dimanche soir dans un Vélodrome plein à craquer, l'OM a littéralement sombré. De quoi refroidir les ardeurs marseillaises. Depuis plusieurs jours, l'enflammade était totale dans la cité phocéenne avec un PSG en perdition sur la scène européenne et un OM totalement revigoré après une saison cauchemardesque et éprouvante. Roberto De Zerbi ne s'était pas caché : son équipe se devait de jouer le titre. Patrick Vieira conseille aux Marseillais de rêver un peu moins grand...

OM : «Le pire des pires», Greenwood se fait fracasser ! https://t.co/25r9zV7T95 pic.twitter.com/IgKK8wFt0l — le10sport (@le10sport) October 28, 2024

«Une remise en question par rapport aux objectifs de la saison»

« La défaite est méritée. Après, c’est dans le contenu qu’il y a une grosse déception. On s’attendait à une équipe de Marseille un peu plus vaillante et qui poserait plus de problèmes au PSG. Ils ont quand même pris une sacrée claque, le réveil sera très compliqué. Ça veut dire qu’il y aura certainement une remise en question par rapport aux objectifs de la saison », a déclaré le champion du monde 98 au micro de DAZN. L'ancien joueur d'Arsenal conseille à l'OM de se concentrer sur les places européennes.

«On les a peut-être vus trop beaux»

« Je pense que c’est difficile de parler de titre du côté de Marseille. On peut peut-être parler un peu plus d’ambitions de coupe d’Europe. Mais on les a peut-être vus trop beaux. On a vu la différence qu’il y a entre ces deux équipes », a ajouté Patrick Vieira. Un objectif largement à la portée des Olympiens qui, à la différence de leurs principaux concurrents, possèdent l'avantage de ne jouer qu'une seule fois par semaine.