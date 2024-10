OM : «C’est terrible», énorme coup de gueule après le PSG !

Arnaud De Kanel

Alors que l'écart entre le PSG et l'OM semblait plus réduit que jamais, le Clasico a été à sens unique. En effet, les hommes de Roberto De Zerbi n'ont pas existé du début à la fin. Eric Di Meco est forcément très déçu de l'attitude des Olympiens.

Le choc entre l'OM et le PSG n'aura pas tenu toutes ses promesses. Il n'y a pas eu match entre les deux équipes. Les hommes de Roberto De Zerbi n'ont absolument rien montré et ont été rapidement submergé par les vagues parisiennes. Eric Di Meco attendait beaucoup de cette rencontre mais ce lundi matin, la déception prédomine. Le vainqueur de la Ligue des champions 1993 n'a pas épargné son équipe.

«C’est terrible»

« Les suiveurs pensaient que l’écart s’était resserré. Mais quand on regarde ce qu’il s’est passé, eux (les Parisiens) étaient dans l’esprit. Ils étaient là pour faire mal à l’OM, dans le jeu mais aussi dans l’impact. L’OM a trottiné pendant 20 minutes. C’est terrible. On a peut-être survendu ce match voire le niveau de l’OM. Avec De Zerbi et le recrutement, on pensait que la mayonnaise allait prendre. On pensait que ça allait être un match de haut niveau », a déploré Eric Di Meco sur les ondes de RMC. Certains supporters ont même quitté le Vélodrome à la mi-temps. L'ancien défenseur de l'OM comprend la réactions des supporters phocéens, lui qui serait parti dormir à la mi-temps en temps normal.

«Si j’avais été seul, j’allais me coucher à la mi-temps»

« J’avais des amis à la maison. Si j’avais été seul, j’allais me coucher à la mi-temps. Je comprends qu’il y ait eu des gens qui aient eu envie de quitter le stade. Ce matin, j’ai vu des images d’un monsieur qui a pris l’avion, qui est venu de l’autre bout de la France pour voir le match. Il partait à la mi-temps », a ajouté Eric Di Meco.