OM : De Zerbi envoie une charge, c'est cash !

Alors que l’OM s’est lourdement incliné lors de la réception du PSG dimanche soir (0-3), Roberto De Zerbi n’a pas voulu se cacher derrière l’expulsion d'Amine Harit dès la 20e minute de jeu. Le technicien italien a surtout regretté l’attitude de ses joueurs et a insisté sur le « courage », qu’il manquait à son équipe.

Roberto De Zerbi s’attendait probablement à un autre scénario pour son premier Classique. Surclassé lors des 20 premières minutes et logiquement mené au score par le PSG, l’OM a ensuite été réduit à 10 à la suite de l’expulsion d’Amine Harit pour une faute sur Marquinhos. Un carton rouge qui peut être discuté qui n’enlève en rien la domination des Parisiens une nouvelle fois largement vainqueurs au Stade Vélodrome (0-3).

« Si on ne joue pas avec du courage, on ne peut pas porter ce maillot »

Ce n’est pas l’expulsion d’Amine Harit mais bien l’attitude de ses joueurs que Roberto De Zerbi a regretté après la rencontre. « On a parlé du carton rouge. On a parlé du fait qu’on prenne deux buts bêtes. Il y a des choses à améliorer. À 11v11, on n’était pas au niveau. Il faut avoir plus de courses, de sacrifices, je l’ai dit aux joueurs. On a sorti beaucoup de cartons rouges. Je n’ai pas envie de savoir si c’était juste ou non. On n’a pas su refaire comme à Lyon. On n’a pas joué avec du courage comme mon équipe doit jouer. Il fallait jouer avec du courage, c’est pourquoi c’était plus difficile. Il va falloir continuer de travailler et faire plus. On doit avoir plus de personnalité et mieux jouer. On n’a pas su être compétitifs. On s’était bien préparés pour jouer avec du courage. Si on ne joue pas avec du courage, on ne peut pas porter ce maillot », a déclaré l’entraîneur de l’OM au micro de DAZN.

De Zerbi n’a « pas aimé » le match de Greenwood

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a ensuite évoqué le match de Mason Greenwood, remplacé à la mi-temps et dont il attendait beaucoup plus : « Je n'ai pas aimé la façon dont il a joué ce soir. Je pense qu'il était dans un mauvais jour. Il nous a offert beaucoup de buts et de points mais quand on est à l'OM, si on veut lutter pour le championnat, il faut pousser dans tous les matchs. On ne peut pas se dire qu'on fait une bonne performance en marquant deux buts et après avoir un passage à vide le match suivant. Ce n'est pas possible. C'est un bon joueur mais j'en attendais plus de lui ce soir. Mais pas uniquement de lui. J'en attends toujours plus de manière générale. »