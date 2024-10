OM - PSG : L'arbitre a-t-il plombé le match ?

La rédaction

Tout le monde attendait ce match à l'OM. Que ce soit les joueurs, les dirigeants ou le staff technique de Roberto De Zerbi. Mais les supporters étaient en fusion à l'Orange Vélodrome dimanche soir, mais ont vite déchanté à cause d'un but du PSG quelques minutes après l'entame de la rencontre, précédant le carton rouge d'Amine Harit. M.François Letexier a-t-il mal jugé cette situation ? C'est notre sondage du jour !

« Il faut se concentrer sur Paris. J’espère que ce sera un super match et qu’on réussira à faire aussi bien qu’aujourd’hui ». Mason Greenwood annonçait la couleur dimanche dernier après la démonstration de l'OM sur la pelouse de Montpellier (5-0). Le buteur anglais lançait les hostilités une semaine jour pour jour avant la réception du PSG à l'Orange Vélodrome. Néanmoins, ce dimanche soir, rien ne s'est passé comme prévu pour l'Olympique de Marseille. Avant le coup d'envoi du choc de la 9ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain comptait 20 points et l'OM 17. Une victoire aurait permis au groupe entraîné par Roberto De Zerbi de revenir à hauteur du PSG.

Amine Harit exclu au bout de 20 minutes

Cependant, Joao Neves a rapidement douché les espoirs de l'OM en ouvrant le score dès la 7ème minute de jeu à l'Orange Vélodrome. Puis est survenu le véritable tournant du match, à savoir le carton rouge sorti de la poche de l'arbitre François Letexier à cause d'un pied haut d'Amine Harit sur l'abdomen de Marquinhos. Une exclusion qui a été rapidement effective sans que l'arbitre du soir vérifie l'action par le biais de la VAR.

Aubameyang désabusé par l'exclusion d'Harit

Par la suite, le PSG a déroulé avec un but contre son camp inscrit par le capitaine Leonardo Balerdi. Bradley Barcola a parachevé le succès du Paris Saint-Germain en terres marseillaises. Score final : 3-0, soit un but de plus que la victoire parisienne au Vélodrome en mars dernier. Cependant, l'expulsion d'Amine Harit n'est pas du tout passée auprès de Pierre-Emerick Aubameyang notamment. L'ex-attaquant de l'OM a fait part de son mécontentement sur X en répondant au post de Florent Sinama-Pongolle : « Rouge scandaleux ». Pour Aubameyang, M.François Letexier a carrément « niq** le match ».

Ce carton rouge adressé à Amine Harit est-il une erreur d'arbitrage ?