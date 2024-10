L'OM s'attaque au gouvernement Macron !

Jean de Teyssière

Le match entre l’OM et le PSG était suivi de très près par les autorités de l’État. Engagé dans la lutte contre l’homophobie et le racisme dans les stades, Bruno Retailleau avait récemment annoncé des mesures fortes pour endiguer ce fléau. Mais cette politique n’est pas du goût des supporters de l’OM, qui l’ont montré à l’aide d’une banderole, rappellent le passé de manifestant de la Manif pour tous de l’actuel ministre de l’Intérieur.

Depuis de très nombreuses années, des chants hostiles sont créés pour insulter les supporters et l’équipe adverse. La plupart du temps, ces chants injurieux sont teintés d’homophobie, voire de racisme. Une situation inacceptable pour les autorités, qui entendent prendre le problème à bras le corps.

Retailleau durcit le ton avec les supporters

Le début de mandat de Bruno Retailleau au ministère de l’Intérieur est marqué par la lutte contre l’homophobie et le racisme dans les stades. Après les chants homophobes proférés par les supporters parisiens lors de la rencontre face à Strasbourg, Retailleau avait expliqué ses actions au micro de RMC : « Je placerai des policiers ou des gendarmes, très régulièrement, en tenue civile dans les stades pour repérer individuellement untel ou untel qui conduit la danse, untel ou untel qui est en train de déraper, les fauteurs de troubles. Je veux des sanctions beaucoup plus personnalisées et individualisées. Vous ne les verrez pas. On aura un dispositif. Je ne vais pas vous dire où ils seront. »

Les supporters de l’OM clashent le ministre de l’Intérieur

Durant la rencontre entre l’OM et le PSG, les supporters marseillais ont déployé une banderole à l’adresse du ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, qualifié de « soutien numéro 1 de la Manif pour tous et c’est nous les homophobes ? » Une référence à ses multiples apparitions lors des défilés organisés par la Manif pour tous entre 2012 et 2013, luttant contre la loi Taubira, autorisant le mariage homosexuel…