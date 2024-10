OM : De Zerbi tacle sa star après le PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recrue phare de l’OM l’été dernier, avec qui il a inscrit 6 buts depuis le début de la saison, Mason Greenwood est passé à côté de son match dimanche lors de la réception du PSG (0-3). Roberto De Zerbi a décidé de le remplacer à la mi-temps et a expliqué après la rencontre avoir été déçu par la prestation de son joueur.

Le Classique entre l’OM et le PSG marquait le grand rendez-vous de cette neuvième journée de Ligue 1. Une rencontre qui n’a pas tenu ses promesses. Dominés et logiquement menés après l’ouverture du score de Joao Neves dès la septième minute, les Olympiens ont été réduits à 10 après l’expulsion d’Amine Harit à la vingtième minute. Une décision polémique qui a été suivie d’un but contre son camp de Leonardo Balerdi quelques minutes plus tard, avant le but du 0-3 signé Bradley Barcola juste avant la mi-temps.

Greenwood sorti à la mi-temps par De Zerbi

S’il est le meilleur buteur de l’OM depuis le début de la saison avec six réalisations, Mason Greenwood est un des symboles de cette défaite. L’ailier âgé de 23 ans n’a pas existé en première période et n’a pas eu l’occasion de faire mieux en deuxième, puisque Roberto De Zerbi a décidé de le sortir à la mi-temps. En conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur marseillais a expliqué avoir été déçu de son match et qu’il attendait plus de sa part.

« J'en attendais plus de lui ce soir »

« Je n'ai pas aimé la façon dont il a joué ce soir. Je pense qu'il était dans un mauvais jour. Il nous a offert beaucoup de buts et de points mais quand on est à l'OM, si on veut lutter pour le championnat, il faut pousser dans tous les matchs. On ne peut pas se dire qu'on fait une bonne performance en marquant deux buts et après avoir un passage à vide le match suivant. Ce n'est pas possible. C'est un bon joueur mais j'en attendais plus de lui ce soir. Mais pas uniquement de lui. J'en attends toujours plus de manière générale », a déclaré Roberto De Zerbi, dans des propos relayés par RMC Sport.