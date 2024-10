«Il est nul», Riolo fracasse un cadre de l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une performance ratée dimanche face au PSG avec notamment un but inscrit contre son camp, Leonardo Balerdi a été l'une des grandes déceptions de la soirée du côté de l'OM. Daniel Riolo se montre d'ailleurs très critique envers le capitaine marseillais et le charge sur son niveau global depuis le début de la saison.

C'est un fait, l'OM a déçu dimanche soir en s'inclinant lourdement à domicile contre le PSG (0-3), et la plupart des titulaires habituels du coach Roberto De Zerbi n'ont pas été à la hauteur du choc. C'est notamment le cas pour Leonardo Balerdi, le capitaine de l'OM, qui a inscrit un but contre son camp à la demi-heure de jeu.

« Il faut le dire, il est nul »

Au micro de l'After Foot sur RMC Sport dimanche soir après le Classico entre l'OM et le PSG, Daniel Riolo a taclé l'international argentin : « Balerdi il faut dire la vérité. Depuis le début de la saison, il est nul. Le coup de : j'me suis racheté, tout le monde me kiffe, je prends le brassard, je suis le taulier. Pour l'instant, il ne le supporte pas ce rôle », estime l'éditorialiste.

Un rôle trop lourd à porter pour Balerdi ?

Selon Riolo, Leonardo Balerdi est retombé dans ses travers depuis sa nomination en tant que capitaine de l'OM en début de saison : « Et Balerdi, je l'ai toujours plutôt défendu. Toute cette attente... Depuis le début de la saison il ne l'a pas supporté. Il surjoue ». Le message est passé.