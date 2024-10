OM : L’annonce troublante de Riolo après le PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Attendu au tournant pour le grand Classique face au PSG dimanche soir, l'OM s'est lourdement incliné au Vélodrome (0-3) et n'a pas été à la hauteur du choc. Daniel Riolo dresse un constat assez préoccupant sur la formation de Roberto De Zerbi après ce match, et annonce même des gros problèmes à l'OM.

C'était le choc à ne pas rater en Ligue 1 cette saison, et il a rapidement viré à la démonstration ! En déplacement sur la pelouse de l'OM dimanche soir, le PSG s'est facilement imposé (3-0) avec trois buts inscrits en première période par João Neves, Leonardo Balerdi contre son camp et Bradley Barcola. Un large succès parisien qui provoque par la même occasion certaines interrogations sur le véritable niveau de cet OM version De Zerbi...

Riolo balance sur l'OM

Au micro de l'After Foot, sur RMC Sport, Daniel Riolo a affiché un discours préoccupant sur la suite de la saison pour l'OM : « Ce soir sont arrivés sur le bureau une tonne de dossiers, une tonne de questions. L'OM c'est le club qui nous fait à chaque fois dérailler dans les analyses parce que la passion prend le dessus et qu'on veut toujours les voir plus beaux parce qu'il y a un enthousiasme naturel qui se dégage de cette équipe. Sauf que là, avant même le carton rouge, ce que je vois de certains joueurs et de certains attitudes, c'est un énorme problème », annonce l'éditorialiste.

« Il y a beaucoup de problèmes à Marseille »

« Il y a beaucoup de grosses questions à se poser sur l'OM, sur De Zerbi, sur ce qu'il propose, sur les joueurs qui sont arrivés, sur la façon dont on les voit toujours trop beaux. Il y a beaucoup de problèmes à Marseille », poursuit Riolo, qui fait donc une annonce troublante sur le fonctionnement de l'OM en interne et s'inquiète pour la suite de la saison.