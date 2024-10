Nouvelle polémique à l'OM après le Classique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la polémique provoquée par les chants homophobes entendus lors de PSG-Strasbourg, des faits similaires se sont produits le week-end dernier, pendant OM-PSG et Angers-ASSE. Stop Homophobie et le Collectif Rouge Direct ont annoncé avoir porté plainte pour injures et incitations à la haine homophobes contre DAZN et la LFP.

À une semaine du Classique, les supporters du PSG avaient lancé les hostilités en lançant des chants homophobes à l’encontre de l’OM, lors de la réception de Strasbourg (4-2). Ce qui a provoqué l’intervention du gouvernement et de son ministre des Sports, Gil Avérous, et du ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, annonçant la mise en place de billetterie nominative à partir de 2025 à l’OM, au PSG et à l’OL, après une réunion avec les dirigeants du football français qui a eu lieu jeudi dernier.

Des chants homophobes entendus pendant Angers-ASSE et OM-PSG

Des avertissements qui n’ont visiblement pas eu un grand effet. Des chants homophobes ont de nouveau été entendus dans les stades de Ligue 1, notamment lors d’Angers-ASSE. « Nous, nous sommes les Stéphanois, oh Lyonnais bande de pé*** ! Pour voir notre équipe gagner, on va tous vous en**ler ! », a-t-on pu entendre. Le Classique entre l’OM et le PSG a lui aussi été marqué par ce genre de chants : « il faut tuer ces pé*** de Parisiens » ou encore, « Paris, Paris, on t’en**le ».

Une plainte déposée contre DAZN et la LFP

Comme indiqué par RMC Sport, Stop Homophobie et le Collectif Rouge Direct ont donc décidé de porter plainte contre DAZN, diffuseur de la Ligue 1, et la LFP, pour incitations à la haine homophobe. « Ces chants sont toujours diffusés par DAZN sur sa plateforme. Ces propos constituent les délits d’injures publiques et provocations publiques à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle », a indiqué l’avocat de Stop Homophobie via un communiqué. « Dans la mesure où le directeur de publication de DAZN propose la rediffusion des matchs de football sur sa plateforme, celui-ci est responsable des injures et des provocations publiques à la haine ou à la violence homophobes du fait de la rediffusion des chants sur cette plateforme. »