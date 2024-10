Riolo balance un joueur «ultra surcoté» à l’OM !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'OM. Alors qu'il était juste sur le plan physique, l'ancien joueur du PSG a été intégré progressivement dans le groupe de Roberto De Zerbi. Désormais titulaire à l'OM, Adrien Rabiot serait surcoté d'après Daniel Riolo.

Formé au PSG, Adrien Rabiot a rejoint la Juventus lors de l'été 2019. Après cinq saisons de bons et loyaux services à Turin, l'international français a signé à l'OM. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juve, Adrien Rabiot a rejoint le club phocéen librement et gratuitement le 17 septembre.

Riolo tacle Rabiot

Arrivé il y a un mois et demi à l'OM, Adrien Rabiot a eu besoin de temps avant d'être prêt à jouer titulaire. En effet, le milieu de terrain de 29 ans n'était pas à 100% de ses capacités athlétiques quand il est arrivé à Marseille, et ce, parce qu'il n'a pas eu une préparation optimale. Pour rappel, Adrien Rabiot était sans club entre le 30 juin et le 17 septembre. Intégré dans le XI de Roberto De Zerbi depuis le carton à Montpellier le 20 octobre (0-5), le numéro 25 de l'OM serait surcoté d'après Daniel Riolo.

«Rabiot a été vu comme une recrue ultra surcotée»

« Rabiot a été vu comme une recrue ultra surcotée, alors qu'il ne restait pas sur des choses fabuleuses avec la Juve. On connaît son style. On sait que si tu veux faire un gros pressing avec lui, c'est emmerd***, qu'il est toujours au train. Il arrive et tout de suite il n'a pas à gagner sa place à l'entraînement. Il est arrivé et est titulaire. Et Kondogbia, ça devient un casse-tête. Kondogbia, c'est pire qu'un manque de respect. A l'entraînement, il n'y a pas la concurrence. Rabiot au moment où il a signé on lui a dit : entraîne toi et dès que t'es prêt tu joues. Ce n'est pas comme ça la vie ! », a déclaré Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot (RMC Sport) ce dimanche soir.