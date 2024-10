Grosse surprise du PSG, Luis Enrique réagit !

Amadou Diawara

Lors du Classique entre l'OM et le PSG ce dimanche soir, Luis Enrique a tenté un coup tactique. En effet, le coach parisien a positionné Ousmane Dembélé en faux numéro 9. Après la victoire du PSG sur la pelouse du Vélodrome, Luis Enrique s'est réjoui d'avoir vu son coup de poker fonctionner.

Ce dimanche soir, le PSG se déplaçait à Marseille pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Et les hommes de Luis Enrique n'ont laissé aucune chance à l'OM. En effet, le PSG s'est imposé 3-0 au Vélodrome. Pour cette rencontre, Luis Enrique a tenté un coup de poker, et il a fonctionné.

PSG : Dembélé a joué dans l'axe contre l'OM

Habitué à évoluer sur l'aile droite, Ousmane Dembélé a été positionné en tant que faux numéro 9 contre l'OM. Si ce n'est pas la première fois que Luis Enrique fait ce choix, il ne l'avait encore jamais fait cette saison.

«C'est un joueur capable d'interpréter le jeu»

Présent en conférence de presse après le carton du PSG sur la pelouse de l'OM, Luis Enrique s'est réjoui d'avoir vu son coup de poker avec Ousmane Dembélé fonctionner. « C'est un joueur capable d'interpréter le jeu, de trouver les espaces, et c'était possible d'en trouver à l'intérieur sur cette rencontre. On a eu le contrôle du ballon, ça m'a beaucoup plu », a confié le coach du PSG.