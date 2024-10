Mercato - PSG : «Je veux un 9», un transfert réclamé de toute urgence !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec la blessure longue durée de Gonçalo Ramos, le PSG est en manque de solutions au poste de numéro 9 depuis le début de la saison. Daniel Riolo réclame donc un renfort de toute urgence à ce poste lors du prochain mercato, mais Luis Enrique ne semble pas en accord avec le consultant de RMC.

Le PSG a assumé son statut de leader du championnat dimanche soir en allant largement s'imposer sur la pelouse de l'OM (3-0), et ce malgré les options limitées pour Luis Enrique au poste d'avant-centre. Depuis la blessure de Gonçalo Ramos en août (entorse ligamentaire de la cheville gauche), l'entraîneur espagnol du PSG bricole entre Marco Asensio, Randal Kolo Muani et Kang-In Lee pour le rôle de 9. Et cela ne plaît pas à tout le monde...

« Je veux un numéro 9 »

Dans l'After Foot, sur RMC Sport, Daniel Riolo a affiché son envie de voir débarquer un buteur au PSG : « Je veux un numéro 9, mais Luis Enrique n'en veut pas », explique l'éditorialiste, qui ne comprend pas les choix tactiques du coach espagnol du PSG et le fait savoir.

« C'est exaspérant »

« Kolo Muani n'existe plus, il ne veut plus en entendre parler, très bien. C'est se donner de l'importance, plus que les joueurs et plus que tout. C'est exaspérant », poursuit Riolo. Pas sûr qu'il soit donc écouté sur le recrutement d'un buteur cet hiver au PSG...