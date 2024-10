Départ de Mbappé : «Il ne deviendra jamais un buteur», catastrophe au PSG ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A la fin de la saison dernière, le PSG se préparait au départ de Kylian Mbappé en direction du Real Madrid. L'attaquant français, qui a réussi à se hisser parmi les meilleurs joueurs du monde durant son aventure dans le club de la capitale, a laissé un vide que personne ne pourra reboucher pour le moment. Pas même Ousmane Dembélé, qui peine à trouver de l'efficacité face au but.

Depuis le début de la saison, le PSG s'en sort relativement tranquillement en championnat. Le club de la capitale peut asseoir sa domination sur les autres équipes sans forcément forcer son talent. Mais le club n'a pas connu un début de campagne européenne incroyable, la faute peut-être à un manque d'efficacité offensive. Souvent critiqué pour sa maladresse au moment de conclure, Ousmane Dembélé ne pourra pas remplacer son ami Mbappé. Et le constat est sans appel.

Dembélé marque peu

La saison dernière, Ousmane Dembélé n'avait trouvé le chemin des filets qu'à 3 reprises seulement en Ligue 1. L'ailier de 27 ans a déjà dépassé ce total avec 4 réalisations cette saison mais ce n'est pas encore suffisant pour remplacer les statistiques de Kylian Mbappé. « Dembélé ne deviendra jamais un buteur. Il marquera peut-être beaucoup de buts, mais il ne peut pas devenir un grand buteur comme les Mbappé, Haaland. C'est impossible » analyse d'abord Sidney Govou pour le Canal Football Club.

« C'est trop tard »

A 27 ans, Ousmane Dembélé présente des qualités évidentes ballon au pied mais quand il se retrouve en face du but, il ne présente pas une grande assurance. « Il a d'autres qualités, comme l'élimination, mais pour devenir un buteur il faudrait qu'il change totalement sa façon de voir le football et je n'y crois pas une seconde. C'est trop tard » poursuit l'ancien international français. Le PSG espère pouvoir compter sur l'ancien Barcelonais le plus possible.