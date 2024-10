PSG : Il retrouve l’OM, «aucun plaisir»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Retraité des terrains depuis 2003 après un dernier passage aux Girondins de Bordeaux, Alain Roche présente la particularité d'avoir porté les maillots du PSG et de l'OM. L'ancien défenseur français, âgé aujourd'hui de 57 ans, ne garde un merveilleux souvenir des Classiques, organisés à une époque où la rivalité était à son paroxysme.

Le PSG et l’OM se retrouvent, ce dimanche, pour une rencontre qui promet d’être explosive entre deux équipes qui se veulent offensives. Ce match opposera aussi deux des entraîneurs les plus charismatiques du championnat de France avec d’un côté Luis Enrique, et de l’autre Roberto de Zerbi.

Roche évoque le choc

Ancien joueur du PSG et de l’OM, Alain Roche s’est rendu dans les studios d’Europe 1 pour évoquer cette affiche de prestige. Et l’ancien international français, passé aussi par les Girondins de Bordeaux ou encore l'AJ Auxerre, ne garde pas un merveilleux souvenir de ces rencontres où cours desquelles les tensions étaient nombreuses, aussi bien sur le terrain que dans les tribunes.

« C’était des matches ultra-violents »

« Je vous avoue que tous ces matchs-là, je n'ai pris aucun plaisir puisque c’était des matches ultra-violents, que ce soit au Parc des Princes ou au Vélodrome » a confié Alain Roche ce dimanche.