PSG : Le Qatar aurait réalisé son rêve à l'OM, la grande annonce !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche soir, l'OM et le PSG disputeront un duel très attendu en clôture de la 9ème journée de Ligue 1. Cette rivalité historique, qui a largement basculé en faveur des Parisiens depuis plus d'une dizaine d'années, est toujours bien animée. Les Marseillais auront à cœur de renverser la vapeur et certains estiment que s'ils avaient les moyens du PSG depuis l'arrivée du Qatar, ils auraient déjà remporté la Ligue des champions.

Depuis le début de la saison, l'OM présente un niveau de jeu qui lui permet de prétendre sérieusement au podium de Ligue 1 cette saison. Les hommes de Roberto De Zerbi ne jouent pas de Coupe d'Europe cette année, la faute à une dernière saison compliquée. De leur côté, les Parisiens sont toujours à la recherche d'un grand succès européen. Avec la force de volonté marseillaise, cet exploit aurait pu être réalisé.

L'OM respire le football

Depuis le début de l'ère QSI, le PSG domine le championnat de France de la tête et des épaules, sans pour autant réussir à accomplir son grand rêve. Pour José Anigo, l'OM aurait réussi cet exploit grâce à l'arrivée du Qatar. « Si vous changez les moyens financiers et que vous les donnez à Marseille, je suis à peu près certain que sur le nombre d’années de présence des Qataris à Paris (13 ans), l’OM aurait peut-être déjà gagné une Coupe d’Europe. Pour plein de raisons: l’environnement y est propice, c’est la folie à l’intérieur d’un stade qui est magique. Quand on est dans ce stade, ça peut faire peur mais quand on a du caractère et de la personnalité, c’est un rêve d’être dedans. Je le pense, j’en suis sûr (que l’OM aurait gagné une Coupe d’Europe)! » déclare l'ancien entraîneur du club dans Stephen Brunch sur RMC.

L'OM prêt à l'exploit ?

Actuellement sur le podium de Ligue 1, l'OM a bien commencé sa saison et semble être en mesure de pouvoir se replacer au classement par rapport à l'an dernier. Ce dimanche soir, les Marseillais tenteront de faire tomber leurs grands rivaux parisiens au Vélodrome, eux qui n'ont plus gagné face au PSG à domicile depuis 2011.