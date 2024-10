«Corrompu», il accuse le Qatar après OM-PSG !

Ce dimanche soir, le PSG a battu l'OM au Vélodrome. Alors qu'Amine Harit s'est fait expulser à la suite d'une faute sur Marquinhos, Joey Barton a poussé un énorme coup de gueule. En effet, l'ancien milieu de terrain de l'OM a affirmé que le Qatar achetait les arbitres français.

Pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, l'OM accueillait le PSG au Stade Vélodrome. Alors que le club de la capitale menait 1-0, Amine Harit s'est fait expulser à la 20ème minute de jeu. Réduit à 10, l'OM n'a rien pu faire face au PSG, s'inclinant finalement 3-0.

They talk in France of the Refs being corrupt.



They talk of the Qatari’s buying the officials.



That decision definitely stinks.



Why no VAR?#stinks#LeClassique