PSG : Dembélé «à côté de la plaque», il dénonce

Ancien joueur du PSG et international français, Jérôme Rothen a été très critique envers Ousmane Dembélé, une nouvelle fois muet en Ligue des champions face au PSV Eindhoven. Selon l'animateur radio sur RMC, l'ancien joueur du FC Barcelone ne parviendra pas à combler et à effacer ses lacunes, notamment dans la finition.

Après les promesses, les critiques. Ousmane Dembélé avait mis la barre haute en début de saison en inscrivant trois buts et en délivrant trois passes décisives lors des quatre premiers matches de championnat. Mais très vite, l’enthousiasme est redescendu. La dernière rencontre de Ligue des champions face au PSV Eindhoven a mis en lumière les lacunes de Dembélé devant les cages. Pour Jérôme Rothen, l'international français du PSG doit faire mieux et, surtout, montrer l’exemple.

Le coup de gueule de Rothen

« Il fait partie des joueurs d’expérience. Depuis le départ de Kylian Mbappé, s’il y a bien un international français titulaire au PSG, c’est lui. Quand tu rends ce genre de copie, c’est compliqué. Il y a des choses qui me paraissent essentielles pour être dans la catégorie des joueurs importants, au statut particulier » a confié Rothen.

«Ce n’est pas une bonne pioche»

Selon l’ancien du PSG, Dembélé n’arrivera pas à refaire son retard. « Ousmane Dembélé est à côté de la plaque. Sera-t-il capable à l’âge qu’il a de se remettre en question, quand tu as très souvent été sur courant alternatif comme ça, je ne sais pas. J’ai un gros doute. L’année dernière, je veux bien qu’il ait mis deux buts importants, notamment celui contre le Barça. Il a d’énormes qualités mais lui donner les clés du camion pour faire gagner le PSG… J’ai eu la certitude hier que ce n’est pas possible. Quand tu as ce statut-là pour aussi peu de retour, ce n’est pas une bonne pioche. Ce n’est pas sur lui qu’il fallait miser pour aller très haut » a confié Rothen sur RMC.