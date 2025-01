Transfert à un milliard d’euros : Le Real Madrid lâche la réponse en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vinicius Jr fait aujourd’hui le bonheur du Real Madrid. Mais jusqu’à quand ? Le Brésilien ferait l’objet d’un vif intérêt de la part de l’Arabie Saoudite. Les Saoudiens seraient d’ailleurs prêts à de grosses folies pour recruter le Brésilien, allant jusqu’à lui offrir un milliard d’euros sur 5 ans. Mais Vinicius Jr se laissera-t-il tenter par une telle proposition ? Carlo Ancelotti a son avis sur la question.

Depuis l’été dernier, il est question d’une offre folle de l’Arabie Saoudite pour Vinicius Jr. Voulant le Brésilien comme ambassadeur pour la Coupe du monde 2034, les Saoudiens seraient prêts à signer des chèques jamais vus pour convaincre l’actuel joueur du Real Madrid. Ainsi, pour convaincre Vinicius Jr, il serait question d’un contrat de 5 ans avec un salaire annuel de 200M€. A cela, il faudra également ajouter une grosse indemnité au Real Madrid pour le transfert du Brésilien, qui pourrait alors battre le record de Neymar, acheté pour 222M€ en 2017 par le PSG.

Le PSG sur le coup pour Kimmich ? La bataille avec le Real Madrid s'annonce palpitante ! ⚽

➡️ https://t.co/qHoPJZgj0j pic.twitter.com/oHTLKBbQui — le10sport (@le10sport) January 28, 2025

« Je pense qu’il choisira la gloire »

Direction donc l’Arabie Saoudite pour Vinicius Jr ? La question a été posée à Carlo Ancelotti ce mardi en conférence de presse. L’entraîneur du Real Madrid a alors donné son avis sur l’avenir de son attaquant brésilien, expliquant : « J’entends tout. Dans le football, j’entends tout. Ce sont des décisions individuelles. Mais je l’ai déjà dit : je le vois heureux, avec l’envie de rester ici et de gagner des titres avec le Real Madrid. Je pense qu’il choisira la gloire ».

« Vinicius Jr est très touché par les attentions qu'on lui donne »

Si Carlo Ancelotti voit donc Vinicius Jr préférer le Real Madrid à l’Arabie Saoudite, Romain Molina n’avait pas forcément la même version récemment. En effet, le journaliste avait expliqué à propos du Brésilien : « De ce que je sais Vinicius Jr est très touché par les attentions qu'on lui donne. On l'écoute vraiment, on lui dit qu'on va le soutenir dans certains combats et surtout l'idée de dire qu'il sera le joueur le mieux payé. L'argent c'est le nerf de la guerre. On parle de sommes qui sont inatteignables, ça touche énormément ». Affaire à suivre…