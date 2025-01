Mercato - PSG : La presse anglaise annonce une mauvaise nouvelle !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026, Ibrahima Konaté serait suivi de près par le PSG et le Real Madrid. Pour refroidir les ardeurs parisiennes et merengue, la direction de Liverpool s'activerait pour prolonger son numéro 5. Et les Reds seraient confiants sur ce dossier, estimant qu'Ibrahima Konaté finira par rempiler.

Ibrahima Konaté affole le marché des transferts. D'après les indiscrétions de Caught Offside, le défenseur de Liverpool serait dans le collimateur du PSG de Nasser Al-Khelaïfi. De surcroit, le Real Madrid serait également sur les traces de l'international français. Conscient de la situation, Liverpool ferait tout son possible pour prolonger son numéro 5.

Le PSG et Qatar Airways s'unissent jusqu'en 2028 ! Une alliance sans précédent qui redéfinit l'avenir du club ✈️

➡️ https://t.co/Y2bUPCcZnd pic.twitter.com/X0EVKjfMFg — le10sport (@le10sport) January 28, 2025

Un duel PSG-Real pour Konaté ?

Selon les informations de Caught Offside, la direction de Liverpool continuerait de travailler pour avancer les pourparlers avec Ibrahima Konaté, et ce, pour une prolongation de contrat. A en croire le média britannique, les Reds seraient on ne peut plus confiants sur ce dossier.

Konaté va rempiler à Liverpool ?

A en croire Caught Offside, les hautes sphères de Liverpool pensent qu'Ibrahima Konaté va bientôt renégocier avec ses agents pour rempiler. De mauvaise augure pour le PSG et le Real Madrid. Pour rappel, le défenseur central de 25 ans est lié aux Reds jusqu'au 30 juin 2026.