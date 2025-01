Neymar : Un transfert de folie pour le remplacer ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'Al-Hilal a officialisé la rupture du contrat de Neymar, qui devrait retourner à Santos, son club formateur, le club saoudien prépare sa succession et pourrait bien faire une folie. En effet, pour remplacer l'ancien du PSG, un transfert légendaire serait envisagé puisque une offre estimée à 300M€ se préparerait pour Vinicius Junior, ce qui en ferait le transfert le plus cher de l'histoire.

Recruté pour 90M€ en provenance du PSG en 2023, Neymar était la deuxième immense star à rejoindre l'Arabie Saoudite après Crisitano Ronaldo. Mais cela s'est beaucoup moins bien passé pour le Brésilien qui s'est gravement blessé seulement quelques semaines après sa signature. Résultat, Neymar n'a disputé que 7 matches depuis son arrivée en Arabie Saoudite. Bien trop peu aux yeux d'Al-Hilal qui a décidé de mettre fin à son contrat.

Le PSG s'offre Kvaratskhelia, mais Neymar pourrait bien perturber cette belle aventure... 🔥

➡️ https://t.co/GXo8UX2whd pic.twitter.com/LTkrwVC5Nh — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 28, 2025

Neymar et Al-Hilal, c'est terminé !

En effet, à six mois de la fin de son bail, Neymar a trouvé un accord pour mettre fin à son aventure en Arabie Saoudite. « Al Hilal Club Company et Neymar Jr. sont parvenus à un accord pour mettre fin à la relation contractuelle de manière consensuelle. Le club exprime ses remerciements et son appréciation à Neymar pour tout ce qu’il a fait au cours de sa carrière à Al Hilal et lui souhaite du succès dans la poursuite de son parcours », explique Al-Hilal par le biais d'un communiqué officiel.

Vinicius Junior pour le remplacer ?

Et Al-Hilal n'entend pas perdre de temps pour remplacer Neymar et enrôler une nouvelle grande star. Dans cette optique, selon les informations de AS, le club saoudien préparerait une offensive légendaire pour Vinicius Junior. Une offre estimée à 300M€ serait en préparation ce qui ferait de l'ailier du Real Madrid le joueur le plus cher de l'Histoire devant... Neymar qui avait été recruté pour 222M€ par le PSG en 2017. Vinicius Junior succèderait donc à son compatriote dans tous les domaines.