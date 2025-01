Lionel Messi : Son retour à Barcelone est décidé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti à l’Inter Miami après son départ du PSG, Lionel Messi voit son avenir s’écrire en pointillé, alors que son contrat prendra fin en décembre 2025. Alors que sa direction souhaite le conserver, La Pulga en tout cas les idées claires concernant son après-carrière, désirant rentrer chez elle à Barcelone.

Parti du Paris Saint-Germain à l’été 2023, après deux saisons contrastées dans la capitale, Lionel Messi fait aujourd’hui le bonheur de David Beckham et des supporters de l’Inter Miami. L’Argentin a pris le chemin de la MLS et voit déjà son contrat arriver à expiration. Que va décider l’ancienne gloire du FC Barcelone, à un peu plus d’un an de la Coupe du Monde en Amérique du Nord ? La direction de l’Inter Miami espère le convaincre de poursuivre l’aventure.

L’Inter Miami veut conserver Messi

Selon Relevo, l’Inter Miami entend conserver Lionel Messi jusqu’à l’inauguration du Miami Freedom Park, la nouvelle enceinte du club prévue pour 2026, année au cours de laquelle la Coupe du Monde aura lieu sur le sol américain. Le club se veut confiant alors que Lionel Messi n’écarte pas l’idée de participer à un dernier Mondial avec l’Albiceleste. En tout cas, son avenir à moyen terme est d’ores et déjà décidé.

« Leo m'a dit qu'il ne pensait qu'à vivre près du Camp Nou »

Actif ou non en 2026, Lionel Messi sait en tout cas où il passera son après-carrière. Si l’Inter Miami en ferait volontiers un ambassadeur après la fin de sa carrière, l’ancien numéro 30 du PSG s’imagine déjà… du côté de Barcelone. « J'aimerais que Messi vive à Miami lorsqu'il prendra sa retraite, mais Leo m'a dit qu'il ne pensait qu'à vivre près du Camp Nou, reconnaissait la semaine dernière David Beckham, co-propriétaire de la franchise, dans des propos rapportés par Relevo. Il n'y a aucun joueur qui aime Barcelone autant que lui. Vous pouvez voir l'écusson du Barça sur sa jambe et même sur sa bouteille d'eau ».