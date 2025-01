Benzema - Cristiano Ronaldo : L'incroyable transfert imaginé par le Real Madrid !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le Real Madrid pourrait bien être confronté à un sacré dilemme sur le mercato. En effet, l'Arabie Saoudite serait prêt à dégainer une offre de légende pour recruter Vinicius Junior. Dans l'idée, le club merengue n'est pas vendeur, mais si jamais le Brésilien se montrait trop gourmand, Florentino Pérez pourrait se résoudre à le vendre comme se fut le le cas par le passé avec Karim Benzema ou encore Cristiano Ronaldo.

Avec l'arrivée de Kylian Mbappé l'été dernier, l'équilibre au sein du vestiaire du Real Madrid a été complétement chamboulé. Et pour cause, Vinicius Junior, qui était le leader incontesté du club merengue, a perdu de son influence aux côtés de l'ancien attaquant du PSG. Une situation qui pourrait avoir des conséquences sur l'avenir du Brésilien.

Vinicius, l'offre de folie de l'Arabie Saoudite

Et l'Arabie Saoudite est évidemment à l'affût. Selon les informations de AS, une offre de 300M€ serait même dans les tuyaux pour Vinicius Junior qui pourrait même se voir offrir un salaire mirobolant de 1 milliard d'euros sur 5 ans, soit 200M€ par an. Une proposition qui a de quoi faire réfléchir.

Le Real Madrid n'est pas vendeur, mais...

Encore faut-il que le Real Madrid accepte de vendre sa star. Ce qui n'est pas le cas pour le moment comme l'assure AS qui précise que le club merengue réclamera le versement de la clause libératoire de Vinicius Junior estimé à 1 milliard d'euros. D'ailleurs, la direction madrilène souhaite entamer de discussions pour prolonger son ailier brésilien dont le contrat court jusqu'en 2027, avec à la clé une revalorisation salariale. Néanmoins, Vinicius Junior pourrait bien se montrait gourmand pour rester au Real Madrid et faire monter les enchères en utilisant l'offre de l'Arabie Saoudite. Auquel cas, le club merengue ouvrira alors la porte à un départ. Il faut dire que comme AS le rappelle, lorsque Cristiano Ronaldo et Karim Benzema se sont montrés trop gourmands, le Real Madrid n'a pas hésité à s'en séparer. Par conséquent, la porte pourrait s'ouvrir pour le transfert de Vinicius Junior.