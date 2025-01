Mercato : Un coéquipier de Cristiano Ronaldo bientôt à l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’été 2023, Aymeric Laporte avait fait le choix de quitter Manchester City pour prendre la direction de l’Arabie Saoudite, où il s’est engagé en faveur d’Al-Nassr évoluant ainsi avec Cristiano Ronaldo. En septembre dernier, l’international espagnol avait ouvert la porte à un retour en Europe, qui pourrait se faire du côté de l'OM.

L’OM a du pain sur la planche en cette fin de mercato hivernal. Les dirigeants marseillais veulent se séparer de plusieurs éléments indésirables et renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. D’après les informations de RMC Sport, le club travaillerait sur le dossier Nicola Zalewski (23 ans, AS Rome) et n’aurait pas abandonné la piste menant à Amine Gouiri (24 ans, Rennes) pour remplacer Elye Wahi.

Une arrivée de Laporte à l’OM l’été prochain ?

Un autre joueur serait dans le viseur de l’OM, mais pas forcément dans l’optique de ce mercato hivernal, Aymeric Laporte. Selon RMC Sport, Marseille serait intéressé par l’international espagnol (40 sélections), qui ne devrait pas arriver cet hiver, mais pourrait le faire l’été prochain. Ce qui va dans le sens de ce qu’avait déclaré le journaliste Loïc Tanzi il y a quelques jours sur le plateau de L’Équipe de Greg : « On sort deux noms (Tel et Rashford), mais Medhi Benatia en a essayé des dizaines des joueurs aussi importants que ça. Il a essayé Aymeric Laporte. Il l’a appelé. Il appelle les joueurs pour leur vendre un projet. Après, ça marche ou ça ne marche pas. Mais il essaie. »

Laporte pense à un retour en Europe

Aymeric Laporte est sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Al-Nassr, qu’il a rejoint à l’été 2023 en provenance de Manchester City. Mais comme il l’avait déclaré en septembre dernier en conférence de presse lors d’un rassemblement avec l’Espagne, le défenseur âgé de 30 ans pense à revenir en Europe : « Là-bas (en Arabie saoudite), je suis loin de mon environnement et de ma famille. C'est une chose à laquelle on a pensé au moment d'y aller et il faudra sûrement réfléchir à l'avenir pour savoir si j'aimerais revenir en Europe ou non. »