Mercato : L’OM met fin à deux transferts

Parmi les nombreux attaquants ciblés pour l’OM après le départ d’Elye Wahi, on retrouverait notamment celui du Bayern Munich, Mathys Tel, ainsi que celui de Naples, Giovanni Simeone. Si ces deux pistes auraient bel et bien été explorées, les dirigeants marseillais auraient en revanche décidé de ne pas aller plus loin.

La fin du mercato hivernal risque d’être animée à l’OM. Comme indiqué par RMC Sport, Marseille travaille sur plusieurs dossiers et aimerait notamment s’attacher les services de Nicola Zalewski (23 ans). L’AS Rome demanderait 5M€ pour accepter de se séparer de l’international polonais (27 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2025.

Tel et Simeone ne viendront pas à l’OM

Après avoir transféré Elye Wahi (22 ans) à l’Eintracht Francfort, un attaquant est également recherché par l’OM. En ce sens, les noms de Mathys Tel (19 ans, Bayern Munich) et de Giovanni Simeone (29 ans, Naples) ont récemment été évoqués, mais d’après les informations de RMC Sport, ces deux pistes ne devraient pas aboutir.

L’OM ne lâche pas Gouiri

Cela pourrait en revanche être le cas de celle menant à Amine Gouiri. En effet, l’OM n’aurait pas abandonné l’idée de s’attacher les services de l'international algérien (12 sélections, 5 buts). Âgé de 24 ans, le joueur formé à l’OL est sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le Stade Rennais.