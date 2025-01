Mercato - OM : Riolo balance sur le prochain buteur !

Amadou Diawara

Ce vendredi, l'OM de Pablo Longoria a officialisé le départ d'Elye Wahi vers l'Eintracht Francfort. Pour pallier son départ, le club phocéen aimerait recruter un nouvel attaquant avant la fin du mercato hivernal, programmé le 3 février. Toutefois, l'OM pourrait être contraint d'attendre cet été pour réaliser son souhait.

Après avoir évolué seulement une saison au RC Lens, Elye Wahi a fait ses valises. En effet, le crack de 22 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'OM l'été dernier. Toutefois, son séjour à Marseille n'aura duré que cinq mois.

L'OM veut remplacer Wahi cet hiver, mais...

Alors qu'Elye Wahi n'a pas réussi à s'acclimater à Marseille, l'OM a annoncé son départ ce vendredi. Le buteur français ayant signé à l'Eintracht Francfort pour une somme proche de 26M€. Présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir, Daniel Riolo s'est prononcé sur la succession d'Elye Wahi à l'OM. A en croire le journaliste de RMC Sport, Pablo Longoria aimerait dénicher l'héritier de son numéro 9 lors de ce mercato hivernal. Toutefois, le président de l'OM n'aurait pas un gros budget pour remplir cette mission. Par conséquent, Roberto De Zerbi pourrait être dans l'obligation de se contenter de son effectif actuel pour la deuxième partie de saison.

«L'idée de terminer la saison avec Maupay, Vaz et Rowe a fait son chemin»

« L'attaquant, on sait que De Zerbi le veut. L'idée de terminer la saison avec Maupay, Vaz et Rowe a fait son chemin, mais si on peut faire mieux, ils vont faire mieux. Je ne sais pas dans quel état d'esprit sont Longoria et Benatia dans les modifications qu'ils veulent apporter sur le long terme. Ils sont dans le court terme, je ne suis pas sûr que l'idée est de claquer beaucoup d'oseille, car un, ils n'en ont pas, et deux, c'est pas maintenant que c'est prévu, mais plus à la fin de la saison. Renforcer l'équipe, il y a cette trouille qui les habite, de laisser échapper les trois premières places du classement. Donc, il faut verrouiller », a déclaré Daniel Riolo.