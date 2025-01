Mercato - OM : Le problème à 5M€ l’éloigne de Marseille

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En cette fin de mercato hivernal, l’OM s’active pour renforcer son effectif et est notamment annoncé sur la piste de Nicola Zalewski. Ce dernier serait d’ailleurs intéressé à l’idée de rejoindre Marseille cet hiver, mais le montant demandé par l’AS Rome pour son transfert, estimé à 5M€, compliquerait les négociations.

Si recruter un attaquant pour remplacer Elye Wahi, transféré à l’Eintracht Francfort, fait partie des objectifs de l’OM à quelques jours de la fermeture du marché des transferts, le club travaille dans le même temps sur d’autres dossiers. En ce sens, les dirigeants marseillais seraient très intéressés par Nicola Zalewski.

L’AS Rome demande 5M€ pour Zalewski

Âgé de 23 ans, le piston de l’AS Rome a l’avantage de pouvoir évoluer aussi bien à gauche qu’à droite. D’autant plus que Nicola Zalewski n’a plus que quelques mois de contrat, jusqu’en juin 2025. La Louve doit donc s’en séparer dès maintenant si elle ne veut pas le voir partir libre à la fin de la saison.

Zalewski enclin à rejoindre l’OM

Mais d’après les informations de RMC Sport, l’AS Rome réclamerait tout de même 5M€ pour accepter de se séparer de l’international polonais (27 sélections) et cela compliquerait les négociations avec l’OM. Nicola Zalewski serait en tout cas intéressé à l’idée de poursuivre sa carrière à Marseille.