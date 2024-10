OM - PSG : Zaïre-Emery se lâche sur la polémique !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le PSG s'est déplacé sur la pelouse de l'OM, et ce, pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Alors qu'Amine Harit s'est fait expulsé, une polémique a éclatée lors de ce Classique. Interrogé après la victoire du PSG, Warren Zaïre-Emery a calmé tout le monde.

Pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, le PSG a affronté l'OM au Vélodrome ce dimanche soir. Et le club de la capitale s'est imposé 3-0 à Marseille.

Harit s'est fait expulser contre le PSG

Alors que le PSG menait 1-0, Amine Harit s'est fait expulser par l'arbitre, et ce, à la 20ème minute de jeu. Un carton rouge qui a fait polémique. Interrogé en zone mixte après la victoire du PSG face à l'OM, Warren Zaïre-Emery a lâché ses vérité sur ce fait de jeu.

«Je ne pense pas que ça change quelque chose»

« On est content et fier. On savait que ça serait compliqué. On a marqué trois buts sans en prendre un seul, donc on va repartir sereinement ce soir. Le carton rouge ? Je n’ai pas vu l’action et je n’ai pas regardé depuis. C’est comme ça. Tant mieux pour nous, ça nous a souri et ça nous a permis de les dominer encore plus. Si ça change quelque chose ? Je ne pense pas, on a vu sur les 15 premières minutes qu’on était bien, on les a fait courir, on s’est créé des occasions, donc non, je ne pense pas que ça change quelque chose », a jugé Warren Zaïre-Emery, le numéro 33 du PSG.