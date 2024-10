OM - PSG : Après le fiasco, De Zerbi refuse un renfort !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contre le PSG dimanche soir, l'OM a subi une véritable correction en s'inclinant 3 à 0 au Vélodrome. La prestation marseillaise a été plus que décevante notamment sur le plan défensif où aucun leader n'a sonné la révolte, pas même Leonardo Balerdi pourtant capitaine. Et pourtant, Roberto De Zerbi n'a pas l'intention de réintégrer Chancel Mbemba.

L'OM a sombré dimanche soir contre le PSG au Vélodrome (0-3). Et bien qu'aucun Marseillais n'est à sauver de ce match, le secteur défensif a particulièrement souffert à l'image d'un Leonardo Balerdi totalement dépassé et auteur d'un CSC surréaliste. Le capitaine de l'OM n'a pas été à la hauteur, pas plus que Geoffrey Kondogbia qui l'accompagnait dans l'axe ou encore de Lilian Brassier, décevant depuis sa signature cet été.

De Zerbi ne compte toujours pas sur Mbemba

En attendant, Chancel Mbemba est toujours écarté. Et malgré les défaillances dans le secteur défensif de l'OM, Roberto De Zerbi n'envisage pas de le réintégrer. « Peut-être, mais nous on a pris nos décisions, on a fait nos choix et donc on continue sur ce qu'on a décidé », confie le technicien italien avant de revenir plus globalement sur la prestation de ses joueurs.

«On a fait nos choix et donc on continue sur ce qu'on a décidé»

« J'en suis désolé, évidemment, ce n'était pas ce match-là qu'on avait en tête. Donc évidemment que c'est un problème, parce qu'on peut perdre. Mais ce que je dis toujours, c'est que quand on porte le maillot de l'OM, on ne peut pas jouer sans courage, sans personnalité. Et ça vaut pour les joueurs comme pour l'entraîneur. Ce soir, je pense que c'est ce qui nous a manqué », ajoute Roberto De Zerbi.