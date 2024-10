OM : «Le pire des pires», Greenwood se fait fracasser !

Arnaud De Kanel

Mason Greenwood était très attendu pour son premier Clasico. Deuxième meilleur buteur de Ligue 1, l'attaquant anglais se devait de porter l'OM mais il est totalement passé à côté de son match. Ce lundi matin, la presse locale ne l'épargne pas.

Sale soirée pour Mason Greenwood. Une semaine après sa démonstration à Montpellier, l'attaquant anglais était attendu au tournant face au PSG mais il a livré sa pire prestation. Roberto De Zerbi n'a pas été tendre avec lui, la presse non plus.

«Je pense qu'il était dans un mauvais jour»

« Je n'ai pas aimé la façon dont il a joué ce soir. Je pense qu'il était dans un mauvais jour. Il nous a offert beaucoup de buts et de points mais quand on est à l'OM, si on veut lutter pour le championnat, il faut pousser dans tous les matchs. On ne peut pas se dire qu'on fait une bonne performance en marquant deux buts et après avoir un passage à vide le match suivant. Ce n'est pas possible. C'est un bon joueur mais j'en attendais plus de lui ce soir », a déploré le coach de l'OM en conférence de presse. Crédité d'un 1 dans L'Equipe, Mason Greenwood n'a pas échappé aux critiques de la presse locale.

«Le pire des pires»

Dans son édition du jour, La Provence allume l'attaquant anglais. « Roberto De Zerbi en attendait "encore plus de lui". Mason Greenwood lui en a offert moins. Infiniment moins. Sourd à la langue de Dante, l’Anglais a peut-être compris "plus d’erreurs techniques", "plus de nonchalance", "plus de cadeaux à l’adversaire". Auquel cas, tout est pardonné. C’était parfait ! Plaisanterie mise à part, l’ex-Red Devil a été, hier, le pire des pires. Un exploit en soi, tant les Olympiens ont rivalisé d’ingéniosité pour décrocher la palme », peut-on lire dans les colonnes de La Provence. Une soirée à oublier pour Mason Greenwood.