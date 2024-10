OM - PSG : De Zerbi pousse un coup de gueule !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, l'OM s'est incliné sèchement face au PSG, et ce, au stade Vélodrome. Alors qu'Amine Harit s'est fait expulser en première mi-temps, Roberto De Zerbi a poussé un coup de gueule. En effet, le coach de l'OM estime que le carton rouge de son protégé est sévère, et qu'il gâche le spectacle.

Pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, l'OM avait la lourde tâche de recevoir le PSG au Vélodrome. Malheureusement pour les Marseillais, ils ont perdu 3-0 devant leurs supporters.

OM - PSG : De Zerbi réagit à l'expulsion d'Harit

Alors que le PSG menait 1-0, Amine Harit a écopé d'un carton rouge, et ce, à la 20ème minute de jeu. Interrogé en conférence de presse d'après-match, Roberto De Zerbi s'est prononcé sur l'expulsion de son protégé. Et l'entraineur de l'OM a fait part de son incompréhension, estimant que cette décision de l'arbitre était sévère.

«Tu ne peux pas faire ça»

« Sur l'arbitrage, je ne parle pas, je vous laisse décider. Mais dire qu'il a vu des marques sur le flanc de Marquinhos, ça ne doit pas exister. Alors quand il y a un choc tête contre tête et qu'un joueur saigne, on expulse l'autre ? Si tu veux favoriser le spectacle, tu ne peux pas faire ça. Cornelius (exclu contre Nice lors de la 4e journée, NDLR), je n'avais pas compris. Ce soir (dimanche), je ne comprends pas. Maupay qui prend deux jaunes en deux minutes, c'était étrange aussi (contre Angers, 7e journée). Mais j'ai vu ça dans d'autres matches aussi. Ça ne favorise pas le spectacle. Mais si c'est ce qu'ils veulent, on s'adaptera », a pesté Roberto De Zerbi, le coach de l'OM. Malgré sa défaite contre le PSG, le club phocéen conserve sa troisième place en Ligue 1. Toutefois, les Marseillais sont désormais à six longueurs du leader parisien.