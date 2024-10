OM - PSG : De Zerbi «sauvé» par l'arbitre ?

Thomas Bourseau

M. François Letexier était l'arbitre du premier Classique de la saison entre l'OM et le PSG à l'Orange Vélodrome dimanche soir. Pour cause d'un geste dangereux au niveau du torse de Marquinhos, Amine Harit a été exclu et les siens ont coulé (3-0). Mais pour Florent Gautreau, ce fait de match pourrait bien avoir sauvé Roberto De Zerbi.

C'était le choc de la 9ème journée de Ligue 1 tant attendu par les supporters du PSG et de l'OM. Avant le coup d'envoi, le club parisien comptait 20 points lorsque les locaux en avaient 17. Mais à l'Orange Vélodrome, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique a rapidement climatisé le stade marseillais grâce à un but marqué dès la 7ème minute de jeu par Joao Neves.

Le carton rouge d'Harit n'est pas mérité selon De Zerbi

A la 22ème minute du temps réglementaire, l'arbitre François Letexier a pris la décision d'exclure Amine Harit en raison d'un pied haut au niveau de l'abdomen de Marquinhos. Le crampon du milieu offensif de l'OM a été visible sur le torse du capitaine du PSG : carton rouge dégainé qui a fait débat sur les plateaux télévisés et en conférence de presse. Roberto De Zerbi a même estimé après la lourde défaite des siens (3-0) que c'était une erreur de la part du corps arbitral.

«A 11 contre 11, le PSG aurait quand même mis la misère à l'OM»

Néanmoins, Roberto De Zerbi pourrait s'estimer heureux aux yeux de Florent Gautreau. Pour la bonne et simple raison qu'il a été sauvé par ce fait de jeu au vu de sa tactique qui n'a certainement pas portée ses fruits. « Le rouge sauve De Zerbi quelque part. A 11 contre 11, le PSG aurait quand même mis la misère à l'OM. Au score je ne sais pas, mais dans le jeu, ils étaient déjà en train de leur mettre la misère. Je pense que les joueurs ont pris conscience de la supériorité du PSG. La moitié de l'équipe n'y croit pas ».