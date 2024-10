Vente Paris FC : La famille Arnault débarque, c’est déjà la folie

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Paris FC est en pleine transition. En attendant l'arrivée officielle de la famille Arnault, mais aussi de Red Bull, les supporters arpentent les tribunes de Charléty, et ils sont de plus en plus nombreux. L'effet rachat se fait ressentir pour le plus grand plaisir de l'entraîneur Stéphane Gilli, qui s'apprête à défier Grenoble ce samedi.

Le 17 octobre dernier, le Paris FC publiait un communiqué, qui allait marquer le début d’une nouvelle aventure. La famille Arnault, plus grosse fortune de France, est entrée en négociations exclusives pour racheter la formation, actuelle leader de Ligue 2. Dans un premier temps, elle devrait acquérir 55% du capital et s’associer à Red Bull, qui investira à hauteur de 15%. Mercredi dernier, Antoine Arnault, grand fan de football et du PSG, s’est rendu au centre d’entraînement pour détailler son projet sportif.

Vente Paris FC : La famille Arnault met fin au feuilleton https://t.co/P1YRQSHsys pic.twitter.com/WlI4vYhpzU — le10sport (@le10sport) October 22, 2024

La révolution a déjà débuté

Mais les supporters n’ont pas attendu le discours du fils de Bernard Arnault pour lancer une nouvelle dynamique. Comme indiqué par L’Equipe, l’affluence est en hausse depuis le début de la saison. La vente du Paris FC n’y est pas pour rien puisque le quotidien indique que le club croule sous les appels et sous les candidatures spontanées. Une certaine folie commence à s’emparer du stade Charléty, qui vibrera encore lors de la réception de Grenoble ce samedi.

L'entraîneur du Paris FC est enthousiaste

En conférence de presse, Stéphane Gilli s’est félicité de cet engouement. « On avait senti un engouement la saison dernière grâce à nos résultats et cela se poursuit aujourd'hui, se félicite l'entraîneur Stéphane Gilli. Il y a eu l'annonce de l'arrivée de nouveaux actionnaires et, en une semaine, on n'a jamais autant parlé du Paris FC. Comme je l'ai dit aux joueurs, cela doit être une source de motivation et nous amener encore plus d'énergie pour atteindre nos objectifs. Le club est sous le feu des projecteurs en ce moment et j'espère qu'il y aura du monde dans le stade. Les supporters auront un rôle à jouer cette saison, parce qu'on sait que dans certains matches, cela transcende les joueurs d'être poussés dans les moments forts » a déclaré l’entraîneur du Paris FC.