Une star au Paris FC, le verdict est annoncé

Arnaud De Kanel

Red Bull s'apprête à faire une entrée remarquée dans le football français en devenant actionnaire minoritaire du Paris FC, et ce n'est pas tout : Jürgen Klopp, l'emblématique entraîneur de Liverpool, se voit propulser dans ce projet ambitieux. Fraîchement nommé directeur mondial du football pour Red Bull, l'Allemand aura un rôle clé à jouer dans cette nouvelle aventure. Mais il n'entrainera pas le club de la capitale dans l'immédiat.

Le Paris FC s'apprête à franchir un cap décisif en entrant dans une phase de négociations exclusives avec la famille Arnault, ouvrant ainsi la porte à une toute nouvelle dynamique pour le club parisien. Mais la grande surprise de cette mutation vient de l'implication de Red Bull, déjà aux commandes de Leipzig et Salzbourg. L'entreprise autrichienne ne se contentera pas d'observer : elle deviendra actionnaire minoritaire du PFC et jouera un rôle clé, notamment en matière de formation des jeunes talents. Et ce n'est pas tout, car Jürgen Klopp, récemment nommé directeur mondial du football pour Red Bull, aura un rôle majeur dans la mise en place de cette stratégie ambitieuse. Mais l'ancien entraineur des Reds ne reprendra pas de service sur un banc pour le moment.

Vente Paris FC : La famille Arnault met fin au feuilleton https://t.co/P1YRQSHsys pic.twitter.com/WlI4vYhpzU — le10sport (@le10sport) October 22, 2024

«Il ne sera pas l’entraîneur»

Pierre Ferracci, le président du Paris FC, a confirmé que Jurgen Klopp ne remplacera pas Stéphane Gilli, l'actuel entraineur du club de la capitale qu'il a propulsé au rang de leader de Ligue 2. Du moins pas pour le moment.

«Klopp peut apporter son aura, son image»

« Non, il ne sera pas l’entraîneur. Enfin pas pour l’instant… Sauf un jour si on est en Ligue des champions. Klopp peut apporter son aura, son image. Je crois aux échanges avec Red Bull, Leipzig... On échange comme les entreprises échangent entre elles. Je suis séduit par les datas de Red Bull, leur style... », a déclaré le président du Paris FC au micro de BFM Business.